Венгрия заблокировала заявление ЕС о ситуации в Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Венгрия заблокировала заявление Европейского союза о ситуации в Карабахе.
Об этом пишут азербайджанские СМИ, ссылаясь на «европейские дипломатические источники».
Отмечается, что «антиазербайджанское предвзятое заявление» Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля изначально должно было стать совместным заявлением всех 27 стран ЕС, однако не было принято из-за наложенного Венгрией вето.
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