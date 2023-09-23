Венгрия заблокировала заявление ЕС о ситуации в Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Венгрия заблокировала заявление Европейского союза о ситуации в Карабахе.

Об этом пишут азербайджанские СМИ, ссылаясь на «европейские дипломатические источники».

Отмечается, что «антиазербайджанское предвзятое заявление» Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля изначально должно было стать совместным заявлением всех 27 стран ЕС, однако не было принято из-за наложенного Венгрией вето.