Епископский сан Баграта Галстаняна сохраняется - Mediamax.am

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Епископский сан Баграта Галстаняна сохраняется


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба Святого Эчмиадзина сообщила, что «в связи с обязательствами в руководстве движения «Тавуш во имя Родины» и участием в народном восстании архиепископ Баграт Галстанян обратился к Католикосу всех армян с просьбой приостановить его духовное служение.

Просьба епископа была обсуждена и было решено удовлетворить ее. Епископский сан Баграта Србазана сохранен, приостановлена его церковная и административная служба», - говорится в сообщении.

 

26 мая в ходе митинга на площади Республики было объявлено, что кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства «Тавуш во имя Родины» станет архиепископ Баграт Галстанян.

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Епископский сан Баграта Галстаняна сохраняется
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