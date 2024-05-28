Епископский сан Баграта Галстаняна сохраняется

Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба Святого Эчмиадзина сообщила, что «в связи с обязательствами в руководстве движения «Тавуш во имя Родины» и участием в народном восстании архиепископ Баграт Галстанян обратился к Католикосу всех армян с просьбой приостановить его духовное служение.

Просьба епископа была обсуждена и было решено удовлетворить ее. Епископский сан Баграта Србазана сохранен, приостановлена его церковная и административная служба», - говорится в сообщении.

26 мая в ходе митинга на площади Республики было объявлено, что кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства «Тавуш во имя Родины» станет архиепископ Баграт Галстанян.