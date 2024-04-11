Роман Кантор: «Мастер и Маргарита» - это фильм-диалог со зрителем, который пытается нас понять

Сценарист, продюсер Роман Кантор рассказал в беседе с директором Медиамакс Ара Тадевосяном о работе над сценарием и съемках фильма «Мастер и Маргарита», об уникальности «кросс-опыления» в искусстве, а также о том, что сценаристу порой приходится трансформироваться «из тыквы в карету» и обратно.

Темы беседы:

00:00 - вступление

00:35 – зрители, успевшие и не успевшие «переварить» фильм

04:50 – сценарист как соавтор - скорее исключение, чем правило

06:15 – секрет хорошего кинорежиссера, роль сценариста в сериалах

09:15 – сценарист приходит на помощь

11:35 – в рождении фильма участвует очень много людей

13:50 – фильм «Мастер и Маргарита» для читавших и не читавших роман

17:03 – фильм свою задачу выполнил

21:15 – сакрализация романа и наслоения

24:45 - «Мастер и Маргарита» как маркер «свой-чужой»

26:50 - «шизофреническая вещь»

29:45 - люди-антенны

31:30 - превращение из тыквы в карету и обратно

35:00 - архитектура как искусство во времени

38:00 - Патти Смит и Булгаков, Леди Гага и Параджанов

39:20 - Параджанов и Пелешян, Патти Смит и Пелешян

40:10 - фрагмент посвящения Патти Смит Пелешяну

41:02 - уникальность «кросс-опыления» в искусстве

44:30 - «Война и мир» Бондарчука и BBC

47:30 - «Анна Каренина» и «Мастер Маргарита» создавались параллельно

49:17 - работа над сценарием по другому культовому произведению