Роман Кантор: «Мастер и Маргарита» - это фильм-диалог со зрителем, который пытается нас понять - Mediamax.am

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Роман Кантор: «Мастер и Маргарита» - это фильм-диалог со зрителем, который пытается нас понять


Роман Кантор
Роман Кантор

Фото: Медиамакс


Сценарист, продюсер Роман Кантор рассказал в беседе с директором Медиамакс Ара Тадевосяном о работе над сценарием и съемках фильма «Мастер и Маргарита», об уникальности «кросс-опыления» в искусстве, а также о том, что сценаристу порой приходится трансформироваться «из тыквы в карету» и обратно.

 

 

Темы беседы:

 

00:00 -  вступление

00:35 –  зрители, успевшие и не успевшие «переварить» фильм

04:50 –  сценарист как соавтор - скорее исключение, чем правило

06:15 –  секрет хорошего кинорежиссера, роль сценариста в сериалах

09:15 –  сценарист приходит на помощь

11:35 –  в рождении фильма участвует очень много людей

13:50 –  фильм «Мастер и Маргарита» для читавших и не читавших роман

17:03 –  фильм свою задачу выполнил

21:15 –  сакрализация романа и наслоения

24:45 -   «Мастер и Маргарита» как маркер «свой-чужой»

26:50 -   «шизофреническая вещь»

29:45 -   люди-антенны

31:30 -   превращение из тыквы в карету и обратно

35:00 -   архитектура как искусство во времени

38:00 -   Патти Смит и Булгаков, Леди Гага и Параджанов

39:20 -   Параджанов и Пелешян, Патти Смит и Пелешян

40:10 -   фрагмент посвящения Патти Смит Пелешяну

41:02 -   уникальность «кросс-опыления» в искусстве

44:30 -   «Война и мир» Бондарчука и BBC

47:30 -   «Анна Каренина» и «Мастер Маргарита» создавались параллельно

49:17 -   работа над сценарием по другому культовому произведению

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