Роман Кантор: «Мастер и Маргарита» - это фильм-диалог со зрителем, который пытается нас понять

Сценарист, продюсер Роман Кантор рассказал в беседе с директором Медиамакс Ара Тадевосяном о работе над сценарием и съемках фильма «Мастер и Маргарита», об уникальности «кросс-опыления» в искусстве, а также о том, что сценаристу порой приходится трансформироваться «из тыквы в карету» и обратно.
Темы беседы:
00:00 - вступление
00:35 – зрители, успевшие и не успевшие «переварить» фильм
04:50 – сценарист как соавтор - скорее исключение, чем правило
06:15 – секрет хорошего кинорежиссера, роль сценариста в сериалах
09:15 – сценарист приходит на помощь
11:35 – в рождении фильма участвует очень много людей
13:50 – фильм «Мастер и Маргарита» для читавших и не читавших роман
17:03 – фильм свою задачу выполнил
21:15 – сакрализация романа и наслоения
24:45 - «Мастер и Маргарита» как маркер «свой-чужой»
26:50 - «шизофреническая вещь»
29:45 - люди-антенны
31:30 - превращение из тыквы в карету и обратно
35:00 - архитектура как искусство во времени
38:00 - Патти Смит и Булгаков, Леди Гага и Параджанов
39:20 - Параджанов и Пелешян, Патти Смит и Пелешян
40:10 - фрагмент посвящения Патти Смит Пелешяну
41:02 - уникальность «кросс-опыления» в искусстве
44:30 - «Война и мир» Бондарчука и BBC
47:30 - «Анна Каренина» и «Мастер Маргарита» создавались параллельно
49:17 - работа над сценарием по другому культовому произведению
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