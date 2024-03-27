Федор Лукьянов: «Потерять» Армению можно, вопрос в том, кто ее «найдет»

Политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов считает, что ««потерять» Армению можно, но вопрос в том, кто ее «найдет»».
В передаче «Красная нить» Федор Лукьянов и директор Медиамакс Ара Тадевосян обсудили вопросы армяно-российских отношений через призму конца постсоветской истории и «поколенческого сдвига», а также роста влияния региональных сил, перед которыми «большие игроки» часто бывают бессильны.
Беседа состоялась за день до террористического акта в «Крокус Сити Холл».
Темы беседы:
00:00 - вступление
00:40 – что происходит в отношениях Армении и России?
02:40 – армянское руководство последовательно обозначает новый вектор
03:25 – вопрос «разделимости» военно-политической и экономической проблематик
05:00 – государства стараются сокращать объем обязывающих связей
07:00 – выбор в пользу ЕС или НАТО не предусматривает гибкости
08:35 – насколько важна для России тема возможной «потери» Армении?
11:15 – украинские события изменили ощущение хода истории
13:30 – «потерять» Армению можно, вопрос в том, кто ее «найдет»
13:55 - конец постсоветской истории и поколенческий сдвиг
17:30 - изменения по периметру России и их отсутствие в самой России
23:00 - Южный Кавказ сегодня более фрагментирован, чем 10 лет назад
26:12 - Турция как модельный пример
29:30 - власти Грузии представляют интересы национальной буржуазии
30:40 - идеологическая конструкция явяется определяющей на Западе
33:30 - вмешательство России в конфликт в Сирии было «сигналом»
38:40 - «местечковая рамка», другой контекст и рост влияния региональных сил
41:20 - Армения можем стать местом столкновения интересов России и Запада
46:20 - Запад для Армении – это Турция
47:40 - уникальный эксперимент, который не получился
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