Федор Лукьянов: «Потерять» Армению можно, вопрос в том, кто ее «найдет» - Mediamax.am

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Федор Лукьянов: «Потерять» Армению можно, вопрос в том, кто ее «найдет»


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Политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов считает, что ««потерять» Армению можно, но вопрос в том, кто ее «найдет»».

 

В передаче «Красная нить» Федор Лукьянов и директор Медиамакс Ара Тадевосян обсудили вопросы армяно-российских отношений через призму конца постсоветской истории и «поколенческого сдвига», а также роста влияния региональных сил, перед которыми «большие игроки» часто бывают бессильны.

 

Беседа состоялась за день до террористического акта в «Крокус Сити Холл».

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - вступление

00:40 – что происходит в отношениях Армении и России?

02:40 – армянское руководство последовательно обозначает новый вектор

03:25 – вопрос «разделимости» военно-политической и экономической проблематик

05:00 – государства стараются сокращать объем обязывающих связей

07:00 – выбор в пользу ЕС или НАТО не предусматривает гибкости

08:35 – насколько важна для России тема возможной «потери» Армении?

11:15 – украинские события изменили ощущение хода истории

13:30 – «потерять» Армению можно, вопрос в том, кто ее «найдет»

13:55 -  конец постсоветской истории и поколенческий сдвиг

17:30 -  изменения по периметру России и их отсутствие в самой России

23:00 -  Южный Кавказ сегодня более фрагментирован, чем 10 лет назад

26:12 -  Турция как модельный пример

29:30 -  власти Грузии представляют интересы национальной буржуазии

30:40 -  идеологическая конструкция явяется определяющей на Западе

33:30 -  вмешательство России в конфликт в Сирии было «сигналом»

38:40 -  «местечковая рамка», другой контекст и рост влияния региональных сил

41:20 -  Армения можем стать местом столкновения интересов России и Запада

46:20 -  Запад для Армении – это Турция

47:40 -  уникальный эксперимент, который не получился

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