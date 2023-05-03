64% опрошенных в Армении не доверяют какому-либо политику - Mediamax.am

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64% опрошенных в Армении не доверяют какому-либо политику


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. 64% опрошенных в Армении не доверяют какому-либо политику.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе Международного республиканского института (IRI) в январе-марте 2023 года, в котором приняли участие 1513 граждан старше 18 лет. Опрос проводился компанией BREVIS.

 

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну доверяют 13% респондентов, второму президенту Армении Роберту Кочаряну – 2%.

 

Если бы выборы в парламент состоялись в следующее воскресенье, за партию «Гражданский договор» проголосовал бы 21% опрошенных, за блок «Армения» - 4%.

 

30% заявили, что вообще не будут голосовать, а 12% - что намерены испортить бюллетень. 20% респондентов затруднились или отказались отвечать.

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