Гарегин Второй: «С властями есть некоторые разногласия» - Mediamax.am

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Гарегин Второй: «С властями есть некоторые разногласия»


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Ереван /Медиамакс/. Католикос Всех Армян Гарегин Второй сказал, что «отношения между властью и Церковью носят протокольный характер».

«Наши встречи с главой правительства Армении и представителями власти в послевоенные годы проходили в рамках торжественных, государственных мероприятий, таких как, например, церемония инаугурации президента Армении»,- сказал Католикос в интервью «Грапарак».

 

«Да, с властями есть некоторые разногласия. Первопрестольный Эчмиадзин неоднократно упоминал об этих проблемах. Мы не считаем целесообразным характеризовать указанные отношения как гладкие или обратные. Церковь осознает свое призвание и миссию по отношению к своим верующим чадам и усердно вносит свой посильный вклад в дело благополучной и безопасной жизни нашего народа и укрепления армянской государственности. Именно в этом духе следует воспринимать позицию Церкви в отношении национальных и общественных вопросов»,- отметил Католикос Всех Армян.

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