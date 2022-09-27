Ереванский концерт Бориса Гребенщикова переносится

Ереван /Медиамакс/. Концерт Бориса Гребенщикова и музыкантов группы «Аквариум», который должен был состояться в ереванском клубе «Платформа» 8 октября, переносится.
«В это нелегкое для Армении время мы не видим возможности провести концерт. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в ближайшее время, или могут быть возвращены в кассы», - написал Гребенщиков на своей официальной странице.
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