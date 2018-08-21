«Аврора» отмечает Всемирный день гуманитарной помощи

Ереван/Медиамакс/. 19 августа в мире в 15-й раз отмечается Всемирный день гуманитарной помощи, в 2018 году он посвящен проблеме защиты гражданского населения.

Член отборочной комиссии премии «Аврора», лорд Ара Дарзи в сегодняшнем номере газеты Sunday Times написал:

«Многие люди не знают, что сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи, в этом году посвященный проблеме защиты гражданского населения. Едва ли можно найти для этого более подходящий момент, ведь столь многим людям по всему миру все еще угрожает опасность - в Сирии, в Африке, а еще совсем недавно так было и в Европе – в Ирландии и на Балканах

Зачастую мы слишком легко забываем об ужасах, выпавших на долю предыдущих поколений, и используем прошлое как козырь в политических играх. И пусть раньше нам казалось, что самые тяжелые уроки были твердо усвоены, растущая разобщенность в Великобритании и за границей напоминает нам, что не стоит пренебрегать необходимостью единства.

Я сам попал в Британию в качестве иммигранта. Мои родители-армяне бежали от Геноцида 1915 года, и потому мне хорошо известны, какой сокрушительный удар нанесла спасшимся и их потомкам эта трагедия, и ее последствия. Этот опыт и теперь во многом определяет жизнь выживших. Но у пострадавших от насилия есть выбор: они могут оставаться жертвами или – добившись успеха и процветания – продолжить эстафету добра и благодарности. Сегодня я как никогда полон надежды, что во всем мире бывшие жертвы и те, кто старается их защитить, на государственном уровне и не только сделают правильный выбор».

В IDeA напомнили, что, пройдя по ссылке, можно номинировать героя, рискующего собой ради облегчения страданий других.