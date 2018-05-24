25 мая в посольстве Германии состоится «День открытых дверей»

Ереван/Медиамакс/. 25 мая в посольстве Германии состоится традиционное мероприятие «День открытых дверей».

С 14:30 двери посольства будут открыты, а в 15:00 посол Германии Матиас Кислер, посол Европейского союза Петр Свитальский и посол Франции Джонатан Лакот проведут торжественную церемонию открытия.

В 15:30 посол Матиас Кислер вместе с послом Франции Джонатаном Лакотом ответит на вопросы школьников и обсудит с присутствующими преимущественно вопросы европейского значения.

В 17:00 писатель с немецкими и турецкими корнями Доган Акханли в беседе с послами Кислером и Лакоттом представит фрагменты из своей жизни и тех произведений, в которых также фигурирует тема Геноцида армян.

В 15:10 и 17:45 во дворе посольства выступит армянская группа «Космос».