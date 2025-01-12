Алиев не видит «логического объяснения» вооружения Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «мы восстановили нашу территориальную целостность вопреки желанию мировых держав».

Об этом говорится в обращении Алиева по случаю «Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года», опубликованном 1 января.

«Происходящие сегодня в мире события очевидны: разгораются новые войны, противостояния, конфликты. В различных регионах мира продолжаются кровавые столкновения. Азербайджан же живет в условиях мира, спокойствия, безопасности и стабильности. Уверен, что отныне стабильность и спокойствие будут вечными.

В 2024 году произошло много важных событий. Среди них самым важным стало освобождение четырех сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х годов.

Если бы не события, произошедшие за последние четыре года в азербайджано-армянских отношениях, то Армения, конечно, никогда бы не вернула нам эти села добровольно. Они вынуждены были это сделать, пошли на это, осознав нашу политическую и военную силу, и я надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе и в мире», - заявил президент Азербайджана.

«Широкомасштабная кампания по вооружению Армении является очередным источником угрозы для региона. Если говорить о самом тревожном для нас моменте в 2024 году, то, безусловно, это вооружение Армении. Никакого логического объяснения этому нет. Армения в своей захватнической политике потерпела полный крах. Их военные поражения в 2020-м, а затем в 2023 году должны были указать им правильный путь. Мы стремились к этому и сегодня продолжаем наши усилия. Я неоднократно предупреждал их как в своих официальных заявлениях, так и в ходе наших переговоров с армянской стороной, чтобы они избегали этого опасного пути. Подстрекающие их иностранные круги, зарубежные страны, которые и сегодня провоцируют их вновь напасть на Азербайджан, не будут стоять за ними, они просто не смогут сделать этого. В этом регионе никакая сила не сможет конкурировать с нами в военной сфере. Поэтому, еще раз говорю, пока не поздно, пусть свернут с этого опасного пути. Южный Кавказ должен стать регионом мира, спокойствия и сотрудничества. Широкомасштабное и ускоренное вооружение Армении, поставки ей летального оружия могут нарушить этот мир, мир, который возможен», - говорится в обращении Алиева.