В Баку обсуждают «безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан»

Ереван /Медиамакс/. В парламенте Азербайджана проходят общественные слушания, организованные «Инициативной группой по возвращению в Западный Азербайджан».

Как сообщает агентство Азертадж, в слушаниях на тему «Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан» принимают участие депутаты, ученые и исследователи, руководители средств массовой информации.

Депутат, председатель правления «Общины Западного Азербайджана», руководитель «Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан» Азиз Алекберли отметил, что в 2023 году в парламенте 5 раз проводились общественные слушания.

Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана Али Гусейнли заявил, что «за последние два года была проделана большая работа в связи с Западным Азербайджаном», которую можно сравнить с работой, «проделанной армянским лобби за последние 200 лет».