В Баку обсуждают «безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан» - Mediamax.am

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В Баку обсуждают «безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан»


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. В парламенте Азербайджана проходят общественные слушания, организованные «Инициативной группой по возвращению в Западный Азербайджан».

Как сообщает агентство Азертадж, в слушаниях на тему «Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан» принимают участие депутаты, ученые и исследователи, руководители средств массовой информации.

 

Депутат, председатель правления «Общины Западного Азербайджана», руководитель «Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан» Азиз Алекберли отметил, что в 2023 году в парламенте 5 раз проводились общественные слушания.

 

Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана Али Гусейнли заявил, что «за последние два года была проделана большая работа в связи с Западным Азербайджаном», которую можно сравнить с работой, «проделанной армянским лобби за последние 200 лет».

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