Алиев назвал «нереальным» и «странным» предложение Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «совершенно нереальным» предложение подписать мирный договор с Арменией без решения остающихся спорных вопросов.

Как сообщает агентство Азертадж, Алиев сказал об этом на встрече с послом Бельгии Жюльеном де Фрепо.

«Глава государства подчеркнул, что все пункты мирного соглашения имеют одинаковое значение, одно нельзя отделить от другого. В связи с этим президент заявил, что считает странным и совершенно нереальным предложение правительства Армении», - говорится в сообщении агентства.

Ильхам Алиев также заявил, что Европейский союз должен сохранять нейтральную позицию в процессе урегулирования споров между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что продление мандата миссии европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном вызвало недоверие со стороны Баку. По словам Алиева, «бинокльная дипломатия» выходит за рамки политической культуры.

Выступая 8 октября в Москве на заседании Совета глав государств СНГ, премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, сказал:

«И Армения, и Азербайджан в течении последних месяцев заявили, что проект договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» согласован как минимум на 80 процентов. Недавно в формате министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность об активизации работ по завершению согласования проекта мирного договора.

В принципе, мы можем действовать по следующей логике, что мы и предлагаем Азербайджану: подписать то, что уже согласовано, таким образом иметь не только де факто, но и де-юре мир, и продолжить работу по всем остальным вопросам. В любом случае невозможно составить такой Мирный договор, который ответил бы на все вопросы, урегулировал бы все аспекты двусторонних отношений. Каким бы не был Мирный договор между Арменией и Азербайджаном, неизбежно останутся важные, принципиальные вопросы, которые надо будет согласовать, решить и подписать новые договора.

Более того, в условиях присутствия подписанного и ратифицированного мирного договора, решение остальных возможных вопросов будет намного легче, поскольку обстановка в регионе будет другой.

На данном этапе нам нужно принять решение по тому кругу принципиальных вопросов, которые смогут стать крепким фундаментом для мира между нашими странами. Это вопрос обоюдного признания территориальной целостности друг друга. Это вопрос подтверждения отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем. Это вопрос соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами Мирным договором.

Формулировки всех этих вопросов уже согласованы сторонами в проекте договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция».