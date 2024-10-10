Пашинян: «Готовы подписать согласованную часть уже в этом месяце»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова подписать согласованную часть соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» уже в этом месяце.

Об этом он сказал 8 октября в Москве на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

В своем выступлении Никол Пашинян, в частности, сказал:

«Правительство Республики Армения твёрдо стоит на позициях скорейшего установления мира на Южном Кавказе и вывода региона на стабильную и прогнозируемую траекторию развития с учётом интересов всех стран региона.

В текущем году мы зарегистрировали ощутимый прогресс в процессе делимитации армяно-азербайджанской государственной границы, а именно – была проведена делимитация трех участков границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Алма-Атинской декларации 1991-го года, и на указанных участках межреспубликанская административная граница времен Советского Союза была воспроизведена уже как делимитированная межгосударственная граница. Это, несомненно, пример успеха.

Другое важное событие произошло 30-го августа текущего года, когда было подписано Положение о совместной деятельности Государственных комиссий по делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

В Армении процесс прохождения внутригосударственных процедур данного документа подходит к завершению, и уже в течение этого месяца парламент Армении рассмотрит вопрос ратификации данного документа. Важно отметить, что Конституционный суд Республики Армения уже подтвердил соответствие подписанного Положения Конституции Республики Армения, что означает, что признание территориальной целостности Азербайджанской Республики со стороны правительства Республики Армения на основе Алма-Атинской декларации, подразумевая всю территорию Советского Азербайджана, является конституционным, что в свою очередь означает, что в Конституции Армении нет никаких территориальных претензий к Азербайджану и к какой-либо другой стране.

Мы исходим из твердого убеждения, что мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и достижим.

И Армения, и Азербайджан в течении последних месяцев заявили, что проект договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» согласован как минимум на 80 процентов. Недавно в формате министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность об активизации работ по завершению согласования проекта мирного договора.

В принципе, мы можем действовать по следующей логике, что мы и предлагаем Азербайджану: подписать то, что уже согласовано, таким образом иметь не только де факто, но и де-юре мир, и продолжить работу по всем остальным вопросам. В любом случае невозможно составить такой Мирный договор, который ответил бы на все вопросы, урегулировал бы все аспекты двусторонних отношений. Каким бы не был Мирный договор между Арменией и Азербайджаном, неизбежно останутся важные, принципиальные вопросы, которые надо будет согласовать, решить и подписать новые договора.

Более того, в условиях присутствия подписанного и ратифицированного мирного договора, решение остальных возможных вопросов будет намного легче, поскольку обстановка в регионе будет другой.

На данном этапе нам нужно принять решение по тому кругу принципиальных вопросов, которые смогут стать крепким фундаментом для мира между нашими странами. Это вопрос обоюдного признания территориальной целостности друг друга. Это вопрос подтверждения отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем. Это вопрос соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами Мирным договором.

Формулировки всех этих вопросов уже согласованы сторонами в проекте договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция.

Другим важным аспектом становления стабильности на Южном Кавказе является тема разблокировки всех транспортных и экономических связей. В этом вопросе мы предлагаем конкретные решения, которые отражены в выработанном нами проекте «Перекресток мира». Суть этого проекта заключается в следующем: Армения готова обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс по своей территории: из Грузии в Иран, в обратном направлении и далее, из Турции в Азербайджан, в обратном направлении, и далее. Мы готовы обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

Реагируя на наши предложения, Азербайджан подчеркивает, что если Армения не хочет открытия региональных коммуникаций, Азербайджан для связи с Нахичеванью воспользуется возможностями, предоставляемыми Исламской Республикой Иран. Мы, конечно, не возражаем, потому что это вопрос суверенных отношений двух стран. Но хочу еще раз подчеркнуть, что Армения хочет открытия региональных коммуникаций и мы готовы предоставить транспортные сообщения по своей территории на тех же условиях, на которых предоставляет Исламская Республика Иран. Более того, мы готовы пойти к некоторым упрощениям процедур контроля прохождения границ в рамках уважения принципов обоюдности, равенства, соблюдения суверенитета и юрисдикции сторон.

В этом контексте, акцентирую, что Республика Армения готова полностью обеспечить безопасность прохождения грузов, транспортных средств и людей по своей территории. Это наше желание, наше обязательство, и мы это гарантируем. Между прочим, все утверждения о том, что Армения в какой-либо форме якобы согласилась, чтобы третьи страны обеспечивали безопасность коммуникаций на ее суверенной территории, или в каком-либо документе предназначено такое, попросту не соответствует действительности. Обеспечение безопасности на своей территории – это суверенное обязательство любой страны. Это наше дело, что мы и выполним гарантированно».