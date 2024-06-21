Баку ожидает, что «в этот решающий момент ЕС воздержится от предвзятых заявлений»

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан ожидает, что «в этот решающий момент ЕС воздержится от предвзятых заявлений, которые подрывают мирные усилия в регионе».

Об этом заявил пресс-секретарь МИЖ Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борреля, отметившего, в частности, что «меры по укреплению доверия, включая освобождение и репатриацию армянских задержанных в Азербайджане, могут принести пользу мирному процессу и обеспечить рост доверия между сторонами».

Внешняя политика | 2024-06-20 18:06:04 ЕС «твердо убежден», что возвращение задержанных армян поможет мирному процессу

«К сожалению, это - очередная попытка Верховного представителя ЕС угодить армянам, а также продвигать нарратив, не имеющий под собой ни морального, ни фактического основания. Мы отвергаем эти ложные и подстрекательские утверждения.

После войны 2020 года Азербайджан в качестве гуманитарного жеста, а также в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву освободил и репатриировал более 200 армян, имеющих статус военнопленных или задержанных лиц. Со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, задержанными в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года, они не подвергались пыткам, оскорблениям и бесчеловечному обращению.

Остающиеся под стражей военные преступники, лидеры сепаратистов и другие лица армянского происхождения обвиняются в военных преступлениях, этнических чистках, военной агрессии, пытках и других тяжких преступлениях, либо уже осуждены за эти преступления, либо расследование продолжается. В соответствии с Женевскими конвенциями, а также международным и национальным законодательством, Азербайджан имеет права и обязанности по расследованию подобных преступлений и суду над виновными. Подобные аресты имеют полное правовое основание и не ущемляют права задержанных лиц», - заявил Гаджизаде.

Что касается заявлений Борреля относительно обеспечения прав армян, переселившихся в Армению и другие страны, «то важно напомнить, что, несмотря на призыв к реинтеграции, программу и шаги Азербайджана в этом направлении, местные армяне решили покинуть нашу страну и не возвращаться», добавил пресс-секретарь МИД Азербайджана.