Азербайджан и Россия приступят к реализации «грандиозного проекта», заявил Алиев - Mediamax.am

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Азербайджан и Россия приступят к реализации «грандиозного проекта», заявил Алиев


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшее время Азербайджан и Россия приступят к реализации «ещё одного грандиозного проекта».

22 апреля Ильхам Алиев и Владимир Путин встретились в Кремле с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) по случаю 50-летия с начала её строительства.

 

«Масштабу, историческому значению БАМа соответствует и ещё одно направление российско-азербайджанского сотрудничества сегодня. Речь о развитии транспортного коридора «Север – Юг». Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом, или, так скажем, может и должен будет соединить», - сказал Владимир Путин.

 

«Что касается транспортного коридора «Север – Юг», сегодня мы ещё раз подробно обсудили этот вопрос. Соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации ещё одного грандиозного проекта», - заявид Ильхам Алиев.

 

«На территории Азербайджана существует железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана. Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость строительства новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана», - добавил Алиев.

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