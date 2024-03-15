В 2023 году Азербайджан увеличил военные расходы почти на 20% - Mediamax.am

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В 2023 году Азербайджан увеличил военные расходы почти на 20%


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Ереван /Медиамакс/. В 2023 году Азербайджан увеличил расходы на оборону и безопасность на 19,6%, заявил сегодня премьер-министр Али Асадов.

В 2023 году на эти цели было выделено около до 5,9 млрд манатов (около $ 3,5 млрд).

 

Представляя в парламенте отчет о деятельности правительства в 2023 году, Али Асадов заявил, что власти Азербайджана уделяют особое внимание вопросам укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности и продолжат выделять «значительные средства» на эти цели.

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