В 2023 году Азербайджан увеличил военные расходы почти на 20%

Ереван /Медиамакс/. В 2023 году Азербайджан увеличил расходы на оборону и безопасность на 19,6%, заявил сегодня премьер-министр Али Асадов.

В 2023 году на эти цели было выделено около до 5,9 млрд манатов (около $ 3,5 млрд).

Представляя в парламенте отчет о деятельности правительства в 2023 году, Али Асадов заявил, что власти Азербайджана уделяют особое внимание вопросам укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности и продолжат выделять «значительные средства» на эти цели.