Ален Симонян: «Мы приветствуем будущие транспортные соглашения»

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что «мы приветствуем будущие транспортные соглашения, уважающие принципы суверенитета и взаимности».

«Война в Нагорном Карабахе показала, что автократические режимы, основанные на идее «сильный - прав», часто решают конфликты с помощью военной силы, игнорируя международное посредничество. Действия международного сообщества создали в Азербайджане ощущение безнаказанности, усугубив ситуацию в регионе. Действия Азербайджана не ограничиваются Нагорным Карабахом, а распространяются на суверенные территории Армении, часть которых остается под контролем Азербайджана»,- заявил Ален Симонян, выступая на Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы в Дублине.

Он отметил, что Армения по-прежнему привержена достижению справедливого и прочного мира в регионе.

«Мы надеемся, что встреча лидеров Армении, Азербайджана, Германии, Франции и ЕС в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 5 октября в испанской Гранаде, станет шагом вперед.

Армения решительно поддерживает мирный подход, согласованный премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым и сформулированный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Мы приветствуем будущие транспортные соглашения, которые уважают принципы суверенитета и взаимности. Мы призываем международное сообщество, в том числе, Совет Европы, поддержать этот процесс»,- заявил Ален Симонян.