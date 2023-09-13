В Иджеване открылся оперативный центр миссии ЕС

Ереван /Медиамакс/. В Иджеване открылся новый главный оперативный центр Гражданской миссии Европейского Союза в Армении (EUMA).

Делегация Евросоюза сообщает, что центр позволит осуществлять наблюдение в районах, расположенных в Тавушской области вблизи границы с Азербайджаном.

На открытии присутствовали глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос, глава миссии наблюдателей ЕС в Армении Маркус Риттер, заместитель министра обороны Армении Грачья Саргсян и губернатор Тавушской области Айк Галумян.