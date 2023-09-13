Бакинский раввин призвал евреев покинуть Армению и переехать в Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Бакинский раввин Замир Исаев призвал прожиюващих в Армении евреев, покинуть страну.

Агентство Trend cообщает, что в видеообращении на Facebook Замир Исаев, в частности, заявил:

«Им угрожают в связи с инициативой раввинов Европы, Америки, Израиля, а также мусульманских стран, которые выступили против использования армянской пропагандой темы Холокоста. Мне передали просьбу остановить протест раввинов по всему миру, который начался после моего видеообращения. Я не могу этого сделать. Я обращаюсь к тем немногочисленным евреям, которые все еще проживают в Армении, покинуть эту страну. Ведь нельзя жить в стране, где вам угрожают только за то, что другие евреи в других странах имеют другое мнение. Если в Армении считают, что вы ответственны за мои слова, если за мои слова придется отвечать вам, уезжайте из этой страны! Если вас заставляют выступить за использование памяти Холокоста в гнусных политических целях, уезжайте оттуда», - сказал он.

«Приезжайте в Азербайджан, где к евреям относятся как к братьям! Те, кто хотят, могут со мной связаться через Facebook, и я публично обязуюсь, что вас здесь примут, примут радушно, предоставят азербайджанское гражданство, и, конечно же, обеспечат вашу безопасность», - заявил Замир Исаев.