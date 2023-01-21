В Ереване утверждают, что «мяч на стороне Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня прокомментировал «ложные и противоречивые заявления» Азербайджана по Лачинскому коридору.

В интервью Арменпресс Мирзоян сказал, что, «несмотря на противоправные действия Азербайджана в Лачинском коридоре и перенос московской встречи, мы более месяца назад передали азербайджанской стороне наши новые предложения и обоснования проекта соглашения, но до сих пор не получили ответа».

«Так что, мяч на стороне Азербайджана», - отметил министр.

«Статья 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., регулирующая вопросы, связанные с Лачинским коридором, не предусматривает какой-либо функции Армении, связанной с обеспечением бесперебойной работы коридора. Обеспечение нормальной работы коридора является обязанностью миротворческих сил Российской Федерации и Азербайджана. А вопросы, связанные с внутренней жизнью Нагорного Карабаха, находятся в ведении властей Нагорного Карабаха, и власти Армении здесь также не имеют никакой функции.

Добавлю лишь, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, вызванный блокированием Лачинского коридора, уже приближается к гуманитарной катастрофе, и если коридор не будет немедленно открыт, возникает крайняя необходимость в гуманитарном вмешательстве международного сообщества, в том числе, в первую очередь, ООН»,- сказал Арарат Мирзоян.

«Азербайджанская сторона запуталась в своих выступлениях о блокировании Лачинского коридора. Азербайджан часто утверждает, что коридор не закрыт, затем говорит, что блокирование коридора имеет экологические причины, затем, когда было заявлено, что представленный под этим вопросом рудник прекратил свою деятельность, лица, выступающие в качестве экоактивистов, потребовали проверить проходящие по коридору машины Красного Креста и гуманитарные грузы, затем в масках ворвались в транспорт детей, возвращающихся домой в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев, и терроризировали детей. Теперь эти действия мотивируются воображаемым перемещением мин. Еще раз подчеркну, что Республика Армения осуществляла минирование только на суверенной территории Республики Армения и делала это исключительно в целях самообороны, поскольку подверглась военной агрессии со стороны Азербайджана - в мае 2021 года, в ноябре 2021 и в сентябре 2022 г. В настоящее время угроза новой военной агрессии против суверенной территории Армении также остается высокой.

Мины, которые в пропагандистских целях выставляет азербайджанская сторона, заявляя, что они были изготовлены в 2021 году и недавно перемещены из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, появились у Азербайджана в 2021-2022 гг. с территории Армении, оккупированной в результате азербайджанской агрессии»,- сказал глава МИД Армении.

Арарат Мирзоян добавил, что «мы предлагаем направить в Лачинский коридор группу по установлению фактов из ООН, ОБСЕ или любой другой международной организации и продолжим продвигать эту идею».