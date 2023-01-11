Алиев: «возможно, Армении кто-то что-то обещал»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения срывает мирные переговоры и «всячески старается протолкнуть тему Карабаха в мирный договор».

«То, что они проигнорировали встречу министров иностранных дел в Москве, сославшись на какие-то события, вообще недопустимо. А почему они не проигнорировали встречу в Праге 6 октября, ведь до этого тоже на границе происходили события? Почему-то в Прагу на встречу с Макроном армянская сторона поехала, а в Москву нет», - сказал Алиев 10 января в интервью азербайджанским телеканалам.

«Я искренне надеялся, что до конца 2022 года мы сможем подписать мирный договор, но этого не произошло. Чего ждет Армения? Наверное, каких-то геополитических изменений, наверное, чего-то еще, может, ей кто-то что-то обещал. Потому что объективный анализ ситуации в регионе, баланс сил, реакция мира на события двухлетней давности говорит о том, что «спасение утопающих дело рук самих утопающих»», - отметил Алиев.

По его словам, предложение Азербайджана о мирном договоре «будет на столе какое-то время».

«Дальше мы не будем проявлять активность. Не хотят делимитацию, значит, граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным. Не будет мирного договора - и не надо. Мы так можем жить долго. Так что, думаю, что они услышат меня и сделают правильный вывод. Этот год будет последним шансом. Потом будет 2024 год, потом заканчивается миротворческая миссия России - в 2025 году. Они же должны видеть чуть-чуть дальше своего носа», - сказал президент Азербайджана.