Алиев: «Мир больше не будет таким, каким был до февраля»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российско-украинская война сильно изменит дальнейшую ситуацию в мире.
«Трудно предсказать, какой будет новая глобальная ситуация. Ясно только, что мир уже никогда не будет таким, каким был до февраля. Мир изменился и будущее зависит от следующих факторов - сколько продлится война в Украине, чем закончится эта война, каков будет баланс сил в мире и в регионе?», - сказал Алиев, отвечая на вопросы участников международного форума в Италии.
Как сообщает Интерфакс, Алиев подчеркнул, что Баку интересуют последствия нового глобального порядка для Южного Кавказа, позиции основных стран региона, перспективы в контексте планов по достижению мира с Арменией.
«Мы наблюдаем за ситуацией. Конечно, мы будем действовать в соответствии с нашей стратегией. В то же время мы не можем игнорировать тот факт, что мир меняется», - отметил Алиев.
Он подчеркнул, что «Азербайджан никогда не подстраивался под политику своих больших соседей».
«У нас всегда была своя политика, которая формировалась на принципах международного права, справедливости, решениях и документах международных организаций, а также мудрости. Именно поэтому мы успешны», - сказал Алиев.
«Чтобы стать независимыми, мы инвестировали в экономику. Азербайджан был частью империи, мы были частью Советского Союза. Уже более 30 лет наши люди независимы, и мы хотим всегда жить независимо. Для этого мы должны быть сильными. У нас должны быть хорошие друзья», - добавил президент Азербайджана.
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