Алиев: «Мир больше не будет таким, каким был до февраля» - Mediamax.am

700 просмотров

Алиев: «Мир больше не будет таким, каким был до февраля»


Фото: twimg.com


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российско-украинская война сильно изменит дальнейшую ситуацию в мире.

«Трудно предсказать, какой будет новая глобальная ситуация. Ясно только, что мир уже никогда не будет таким, каким был до февраля. Мир изменился и будущее зависит от следующих факторов - сколько продлится война в Украине, чем закончится эта война, каков будет баланс сил в мире и в регионе?», - сказал Алиев, отвечая на вопросы участников международного форума в Италии.

 

Как сообщает Интерфакс, Алиев подчеркнул, что Баку интересуют последствия нового глобального порядка для Южного Кавказа, позиции основных стран региона, перспективы в контексте планов по достижению мира с Арменией.

 

«Мы наблюдаем за ситуацией. Конечно, мы будем действовать в соответствии с нашей стратегией. В то же время мы не можем игнорировать тот факт, что мир меняется», - отметил Алиев.

 

Он подчеркнул, что «Азербайджан никогда не подстраивался под политику своих больших соседей».

 

«У нас всегда была своя политика, которая формировалась на принципах международного права, справедливости, решениях и документах международных организаций, а также мудрости. Именно поэтому мы успешны», - сказал Алиев.

 

«Чтобы стать независимыми, мы инвестировали в экономику. Азербайджан был частью империи, мы были частью Советского Союза. Уже более 30 лет наши люди независимы, и мы хотим всегда жить независимо. Для этого мы должны быть сильными. У нас должны быть хорошие друзья», - добавил президент Азербайджана.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 3, 2022 13:44
«Азербайджан настроен на подрыв мирного процесса», заявил глава МИД Армении

Регион | Сентябрь 3, 2022 11:07
Алиев: «Мир больше не будет таким, каким был до февраля»

Нагорный Карабах | Сентябрь 2, 2022 15:40
Рубен Варданян: Бороться можно бесконечно
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022