Иран может служить примером для Азербайджана, заявил Ален Симонян

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с с президентом Ирана Ибрагимом Раиси представил вопрос обеспечения сохранности армянских историко-культурных памятников на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под контроль Азербайджана.
Он сказал, что Азербайджан на государственном уровне уничтожает ценное наследие, и Иран может служить примером для Азербайджана в этом вопросе, сообщает пресс-служба парламента.
«Спикер парламента представил президенту Ирана послевоенную ситуацию, сложившуюся в результате агрессии, развязанной против Арцаха азербайджано-турецким тандемом, гуманитарные вопросы. Он подчеркнул последовательные усилия Ирана по установлению мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.
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