Иран может служить примером для Азербайджана, заявил Ален Симонян - Mediamax.am

648 просмотров

Иран может служить примером для Азербайджана, заявил Ален Симонян


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с с президентом Ирана Ибрагимом Раиси представил вопрос обеспечения сохранности армянских историко-культурных памятников на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под контроль Азербайджана.

Он сказал, что Азербайджан на государственном уровне уничтожает ценное наследие, и Иран может служить примером для Азербайджана в этом вопросе, сообщает пресс-служба парламента.

 

«Спикер парламента представил президенту Ирана послевоенную ситуацию, сложившуюся в результате агрессии, развязанной против Арцаха азербайджано-турецким тандемом, гуманитарные вопросы. Он подчеркнул последовательные усилия Ирана по установлению мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Июнь 16, 2022 18:01
Алиев заявил, что Армения нарушает «устную договоренность»

Политика | Июнь 16, 2022 17:32
Пашинян представил генсеку Совета Европы «повестку мира»

Внешняя политика | Июнь 16, 2022 14:30
Генеральный секретарь Совета Европы посетит Армению
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022