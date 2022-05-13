Пашинян и Оверчук обсудили вопрос открытия коммуникаций

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на встрече с вице-премьер-министром России Алексеем Оверчуком и замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко дал высокую оценку работе, проделанной в рамках трехсторонней рабочей группы по открытию региональных коммуникаций, автомобильного и железнодорожного сообщения.

«Вы знаете, насколько важна для нас эта тема, поскольку, когда мы придем к конкретными решениями, это изменит ситуацию в регионе не только в экономическом, но и в политическом, психологическом плане и в плане безопасности. Вы знаете, как мы заинтересованы в конкретном и положительном результате. Продолжаем интенсивно работать. В ходе моего официального визита в Москву это была одна из ключевых тем, обсуждавшихся с президентом России Владимиром Путиным. И я очень рад, что мы зафиксировали наши общие подходы и позиции», - сказал Никол Пашинян.

Он сказал, что для того, чтобы иметь конкретные и эффективные решения, должны быть решены все юридические и процедурные вопросы.

Алексей Оверчук коснулся работы трехсторонней рабочей группы и сказал, что они вместе с Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым прилагают максимальные усилия для решения вопросов, связанных с открытием коммуникаций.

«Мы целиком и полностью разделяем ваши оценки по налаживанию транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Ведь когда это произойдет, полностью изменится вся транспортная конфигурация региона. Откроются новые возможности для того, чтобы экономика Армении развивалась и получила дополнительный импульс, в связи с чем роль Армении значительно возрастет», - сказал он.