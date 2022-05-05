Алиев назвал «поворотной точкой» принятие Арменией 5 принципов, выдвинутых Баку

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, что его страна готова к началу переговоров по мирному соглашению с Арменией.

Как сообщает ТАСС, Алиев, в частности, заявил:

«После окончания второй карабахской войны позиция Азербайджана всегда заключалась в том, что мы должны начать переговоры по мирному соглашению. Считаю, что официальная отправная точка состоялась 6 апреля в Брюсселе. С того времени мы работали, работало министерство иностранных дел, моя администрация находилась в контакте с вашей командой, и, как мы договорились, мы готовы к началу».

Алиев назвал «поворотной точкой» принятие Арменией выдвинутых Азербайджаном пяти принципов нормализации отношений между двумя странами.

«Это действительно поворотная точка в процессе. После официальных заявлений обеих сторон мы должны доказать серьезность своих намерений за столом переговоров», - отметил он. Он подчеркнул, что Баку надеется здесь на усилия Евросоюза, в частности главы Совета ЕС Шарля Мишеля, который, по его словам, «уже глубоко вовлечен в процесс».

Алиев Азербайджана подчеркнул, что одним из вопросов, требующих прояснения с армянской стороной, является вопрос коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении, в том числе - железной и автомобильной дорог. Он сообщил, что Азербайджан в следующем году завершит строительство железной дороги до границы с Арменией. При этом глава государства выразил сожаление, что Армения еще не начала работу над технико-экономическим обоснованием своей части железнодорожной магистрали, что, считает он, может затянуть процесс. Кроме того, по его словам, Баку до конца 2023 года планирует завершить строительство автомобильной дороги до границы с Арменией. Алиев сказал, что Баку ждет от Еревана географических координат этой дороги на территории Армении.