Пресс-секретарь МИД опровергла сообщение о назначении Зограба Мнацаканяна

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян опровергла публикацию Медиамакс о назначении бывшего министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна директором Дипломатической школы.
Ани Бадалян сообщила, что в настоящее время у Дипломатической школы нет директора.
«С 18 февраля 2025 года (сроком на 6 месяцев) исполняющим обязанности директора Дипломатической школы назначена Татевик Петросян. На данный момент назначения директора Дипломатической школы нет. Мы сообщим вам, как только это произойдет», - добавила Ани Бадалян.
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