Пресс-секретарь МИД опровергла сообщение о назначении Зограба Мнацаканяна - Mediamax.am

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Пресс-секретарь МИД опровергла сообщение о назначении Зограба Мнацаканяна


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Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян опровергла публикацию Медиамакс о назначении бывшего министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна директором Дипломатической школы.

 

Ани Бадалян сообщила, что в настоящее время у Дипломатической школы нет директора.

 

«С 18 февраля 2025 года (сроком на 6 месяцев) исполняющим обязанности директора Дипломатической школы назначена Татевик Петросян. На данный момент назначения директора Дипломатической школы нет. Мы сообщим вам, как только это произойдет», - добавила Ани Бадалян.

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