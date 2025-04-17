Зограб Мнацаканян стал руководителем Дипломатической школы Армении - Mediamax.am

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Зограб Мнацаканян стал руководителем Дипломатической школы Армении


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Ереван /Медиамакс/. Бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назначен руководителем Дипломатической школы министерства иностранных дел Армения.

Об этом агентству Медиамакс сообщили сразу несколько информированных источников.

 

Медиамакс пока не удалось связаться с пресс-секретарем МИД для официального подтверждения назначения Зограба Мнацаканяна.

 

Медиамакс отмечает, что 18 апреля Зограб Мнацаканян выступит на конференции

«The South Caucasus Along Fault Lines: Regional and International Perspectives» («Южный Кавказ вдоль линий разлома: региональные и международные перспективы»), организованной Институтом социальных наук имени Турпанджяна при Американском университете Армении.

 

Зограб Мнацаканян занимал должность министра иностранных дел Армении с 13 мая 2018 года по 16 ноября 2020 года.

 

16 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что принял решение об отставке министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна. В тот же день пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян сообщила, что Зограб Мнацаканян сам подал прошение об отставке.

 

5 ноября 2020 года министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что «сегодняшняя ситуация еще раз подчеркивает простую истину: у Арцаха нет будущего в составе Азербайджана».    

 

«Арцах не будет существовать без армян. Не думаю, что есть хоть один армянин, который может смириться с мыслью, что 150 тысяч наших соотечественников могут оказаться под угрозой. Весь наш национальный ресурс направлен сегодня  против этой угрозы», - говорил министр в парламенте.

 

Дипломатическая школа Министерства иностранных дел Республики Армения в 2024 году отметила свое 15-летие. С момента основания ее возглавлял Ваге Габриелян.

 

На официальном сайте школы нет объявления о новом директоре. Главной фотографией на сайте является фотография студентов и директора школы в Степанакерте с президентом Арцаха Бако Саакяном, министром иностранных дел Масисом Маиляном и советником президента Арцаха Давидом Бабаяном.

 

Бако Саакян и Давид Бабаян с сентября 2023 года находятся в тюрьме в Азербайджане.

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