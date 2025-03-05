Пашинян: В Баку против армянских заключенных применяются запрещенные методы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в контексте проходящих в Баку судебных процессов очевидно, что в отношении армянских заключенных применяются запрещенные методы».

«У нас есть информация, что на них оказывают запрещенное воздействие с использованием запрещенных методов - физических, психологических, средств давления и других запрещенных средств, их подвергают пыткам», - заявил Никол Пашинян в парламенте.

Он отметил, что для возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Баку, армянская дипломатия делает все возможное, руководствуясь принципом «не навреди»».

Внешняя политика | 2025-02-28 11:50:11 У правительства Армении есть информация о запрещенных мерах, применяемых против армян в Баку

«Правительство Армении в лице министерства иностранных дел сделало четкое заявление, и мы продолжим наши усилия», - заявил Никол Пашинян.