Пашинян: В Баку против армянских заключенных применяются запрещенные методы - Mediamax.am

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Пашинян: В Баку против армянских заключенных применяются запрещенные методы


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в контексте проходящих в Баку судебных процессов очевидно, что в отношении армянских заключенных применяются запрещенные методы».

«У нас есть информация, что на них оказывают запрещенное воздействие с использованием запрещенных методов - физических, психологических, средств давления и других запрещенных средств, их подвергают пыткам», - заявил Никол Пашинян в парламенте.

 

Он отметил, что для возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Баку, армянская дипломатия делает все возможное, руководствуясь принципом «не навреди»».

 

У правительства Армении есть информация о запрещенных мерах, применяемых против армян в Баку

«Правительство Армении в лице министерства иностранных дел сделало четкое заявление, и мы продолжим наши усилия», - заявил Никол Пашинян.

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