Пашинян: В Баку против армянских заключенных применяются запрещенные методы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в контексте проходящих в Баку судебных процессов очевидно, что в отношении армянских заключенных применяются запрещенные методы».
«У нас есть информация, что на них оказывают запрещенное воздействие с использованием запрещенных методов - физических, психологических, средств давления и других запрещенных средств, их подвергают пыткам», - заявил Никол Пашинян в парламенте.
Он отметил, что для возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Баку, армянская дипломатия делает все возможное, руководствуясь принципом «не навреди»».
«Правительство Армении в лице министерства иностранных дел сделало четкое заявление, и мы продолжим наши усилия», - заявил Никол Пашинян.
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