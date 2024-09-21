Рубен Варданян ответил Пашиняну из бакинской тюрьмы

Ереван /Медиамакс/. На допросе в бакинской тюрьме Рубену Варданяну задали вопросы в связи с недавним заявлением премьер-министра Армении.

Никол Пашинян, в частности, заявил, что «власти Армении хотят понять, кто «отправил» Рубена Варданяна в Армению и Нагорный Карабах, «с какой целью и под какие гарантии»».

Офис Рубена Варданяна сообщает, что получив в разговоре с семьей подтверждение информации о заявлении, Рубен Варданян попросил представить общественности свой комментарий:

«Во-первых, каждый человек думает о действиях другого человека, исходя из моделей и принципов своей жизни.

Во-вторых, если у премьер-министра были какие-то вопросы ко мне, у него была возможность задать их во время нашей последней встречи в ноябре 2022 года, когда я еще был госминистром Арцаха. Тем не менее, я и сейчас готов в рамках своих возможностей ответить на любые его вопросы.

В-третьих, хочу напомнить премьеру, что весной 2018 года, когда мы с партнерами впервые встретились с ними, я огласил ему три пункта, которых всегда придерживался и буду придерживаться:

1. Мы с партнерами не хотим и не будем вмешиваться в политику Армении.

2. Мы занимаемся благотворительностью вне зависимости от отношений с властями Армении, ибо мы это делали и делаем для народа. Для меня помощь людям остается главной задачей и гуманитарной миссией.

3. Единственное, что может изменить мой подход - это судьба Арцаха.

События 2020 года и сохраняющиеся угрозы в отношении Арцаха стали для меня поворотным моментом, о чем я всегда заявлял открыто и последовательно. Начиная с этого времени, все мои действия продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа.

Сейчас наш народ переживает один из самых сложных и тяжелых этапов своей истории. Несмотря на все трудности и разногласия, я верю, что мы сумеем преодолеть этот период и построить мирное и светлое будущее».