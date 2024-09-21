Рубен Варданян ответил Пашиняну из бакинской тюрьмы - Mediamax.am

4204 просмотров

Рубен Варданян ответил Пашиняну из бакинской тюрьмы


Фото:


Ереван /Медиамакс/. На допросе в бакинской тюрьме Рубену Варданяну задали вопросы в связи с недавним заявлением премьер-министра Армении.

 

Никол Пашинян, в частности, заявил, что «власти Армении хотят понять, кто «отправил» Рубена Варданяна в Армению и Нагорный Карабах, «с какой целью и под какие гарантии»».

 

Офис Рубена Варданяна сообщает, что получив в разговоре с семьей подтверждение информации о заявлении, Рубен Варданян попросил представить общественности свой комментарий:

 

«Во-первых, каждый человек думает о действиях другого человека, исходя из моделей и принципов своей жизни.

 

Во-вторых, если у премьер-министра были какие-то вопросы ко мне, у него была возможность задать их во время нашей последней встречи в ноябре 2022 года, когда я еще был госминистром Арцаха. Тем не менее, я и сейчас готов в рамках своих возможностей ответить на любые его вопросы.

 

В-третьих, хочу напомнить премьеру, что весной 2018 года, когда мы с партнерами впервые встретились с ними, я огласил ему три пункта, которых всегда придерживался и буду придерживаться:

 

1.    Мы с партнерами не хотим и не будем вмешиваться в политику Армении.

2.    Мы занимаемся благотворительностью вне зависимости от отношений с властями Армении, ибо мы это делали и делаем для народа. Для меня помощь людям остается главной задачей и гуманитарной миссией.

3.    Единственное, что может изменить мой подход - это судьба Арцаха.

 

События 2020 года и сохраняющиеся угрозы в отношении Арцаха стали для меня поворотным моментом, о чем я всегда заявлял открыто и последовательно. Начиная с этого времени, все мои действия продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа.

 

Сейчас наш народ переживает один из самых сложных и тяжелых этапов своей истории. Несмотря на все трудности и разногласия, я верю, что мы сумеем преодолеть этот период и построить мирное и светлое будущее».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 21, 2024 09:48
Блинкен: «Армения становится процветающим членом сообщества демократий»

Политика | Сентябрь 20, 2024 10:17
Рубен Варданян ответил Пашиняну из бакинской тюрьмы

Образование | Сентябрь 19, 2024 17:14
Комитет по правам детей ООН обеспокоен ухудшением показателей посещаемости школ в Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024