Пашинян хочет понять, кто «командировал» Рубена Варданяна в Армению и Карабах

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что власти Армении хотят понять, кто «отправил» Рубена Варданяна в Армению и Нагорный Карабах, «с какой целью и под какие гарантии».

«Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто отправил, командировал его в Армению, в Нагорный Карабах, с какой целью, под какие гарантии, с какими заверениями или обещаниями? И кто в конце сказал: знаете, мы толком не знаем, кто он, потому что он гражданин другой страны. Мы хотим получить ответы на эти вопросы, или нет? Это действительно серьезный вопрос, которым мы занимаемся», - сказал Никол Пашинян на сегодняшней пресс-конференции.

Бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян с конца сентября 2023 года содержится в азербайджанской тюрьме.