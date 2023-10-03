Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда - Mediamax.am

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Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Национальное Собрание Армении ратифицировало сегодня Римский статут Международного уголовного суда.

За ратификацию проголосовали 60 депутатов, против - 20. Против голосовали представители оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею», которые ранее сегодня бойкотировали обсуждение вопроса.

 

Представители правительства Армении и лично премьер-министр Никол Пашинян ранее неоднократно заявляли, что намерение ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда не направлено против России и преследует цель привлечь Азербайджан к ответственности за военные преступления.

 

28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Римского статута в Армении станет «чрезвычайно враждебным шагом» по отношению к Москве. В тот же день МИД России заявил, что ратификация «будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений».

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Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
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