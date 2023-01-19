Пашинян: «Мы готовы к мирному договору на основе пражских договоренностей» - Mediamax.am

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Пашинян: «Мы готовы к мирному договору на основе пражских договоренностей»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что заявления президента Азербайджана носят определенный провокационный характер и направлены на эскалацию напряженности.

«Наша правильная реакция на эти заявления - это то, что должно стать определенным фактором стабильности в регионе.

 

Мы готовы подписать мирный договор на основе пражских договоренностей, а подобные заявления противоречат им. Лучший способ сохранить стабильную ситуацию в регионе - найти решения путем переговоров и политики, и мы готовы продолжать в том же духе, в котором взяли на себя готовность и ответственность», – сказал Никол Пашинян.

 

По его словам, блокада Лачинского коридора и агрессивные заявления Азербайджана создают новые препятствия для мирного процесса. «Вопрос: а кто сказал, что Азербайджан не хочет именно этого, что подобными провокационными заявлениями он не собирается полностью сорвать мирный процесс?»

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