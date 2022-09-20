Тоноян предложил Пашиняну не забывать об «эффекте бумеранга» - Mediamax.am

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Тоноян предложил Пашиняну не забывать об «эффекте бумеранга»



Ереван /Медиамакс/. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что «все заявления, сделанные премьер-министром в отношении уголовных преследований высокопоставленных и старших офицеров на стадиях предварительного следствия и суда, я расцениваю как политически направленную попытку повлиять на органы, осуществляющие ведение уголовного дела».

«Я также заметил, что, упоминая с различных трибун меня и военных, которые, в основном, самоотверженно сражались и брали на себя тяжелую ответственность, он  сильно напрягается. Тот, кто угрожает преследованием «до конца жизни», должен хорошо осознавать, что сам давал и продолжает давать много поводов для подобного отношения к себе. И не стоит забывать об «эффекте бумеранга»,-  сказал экс-министр в интервью News.am.

 

Отвечая на вопросы о мирном договоре и российских миротворцах, Давид Тоноян сказал:

 

«Не могу делать прогнозов ни по мирному соглашению, ни по миссии российских миротворцев, потому что, как и наше общество, не владею информацией о переговорной логике.

 

На данный момент продолжает действовать подписанное в ноябре 2020 года трехстороннее заявление, которое фиксирует присутствие миротворцев в Арцахе как минимум на 3 года. У меня нет оснований полагать, что через три года «мирное соглашение» станет гарантией безопасности народа Арцаха. Поэтому главным императивом было и остается повышение боеспособности гарантов безопасности армянского народа - Вооруженных сил Армении и Армии обороны Арцаха».

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