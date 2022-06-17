Армен Григорян: «В Армении транспортного маршрута c коридорной логикой быть не может»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил на заседании Комитета Совета безопасности ОДКБ, что регион по-прежнему полон вызовов из-за неурегулированности армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщила пресс-служба Совета безопасности Армении, Григорян назвал недопустимым нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана, указав на случай нарушения перемирия азербайджанскими войсками 28 мая, в результате которого погиб армянский военнослужащий.

Касаясь разблокирования региональных каналов связи, он отметил, что время от времени Азербайджан поднимает вопрос об открытии так называемого «транспортного коридора» через территорию Армении. Григорян подчеркнул, что на территории Армении транспортного маршрута с коридорной логикой быть не может.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Армен Григорян отметил, что конфликт пока не урегулирован, и комплексное решение вопроса должно быть дано в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.