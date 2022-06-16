Пашинян представил генсеку Совета Европы «повестку мира» - Mediamax.am

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Пашинян представил генсеку Совета Европы «повестку мира»



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Ереване поднял вопрос возвращения армянских военнопленных, заложников и других гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, для решения которого правительство тесно сотрудничает с ЕСПЧ.

По сообщению пресс-службы правительства, стороны обменялись мнениями о внутри- и внешнеполитической ситуации, вызовах региональной и международной безопасности.

 

Никол Пашинян представил позицию Армения по вопросам, касающимся демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, деятельности комиссии по охране границы, мирной повестки и подчеркнул важность адресной реакции международных партнеров на провокационные заявления и действия, подрывающие региональную стабильность.

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