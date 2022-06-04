«ЕС поддерживает региональный диалог», заявил Клаар - Mediamax.am

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«ЕС поддерживает региональный диалог», заявил Клаар


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на встрече со специальным представителем ЕС Тойво Клааром высоко оценил усилия ЕС и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля по установлению региональной стабильности.

По сообщению правительства, в контексте регионального мира и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта Никол Пашинян подчеркнул важность деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

 

Тойво Клаар отметил, что Евросоюз придает большое значение углублению сотрудничества с Арменией и поддерживает региональный диалог.

 

Собеседники обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых по итогам брюссельских встреч. Были затронуты вопросы, связанные с работой комиссии по демаркации и безопасности границ и разблокированием региональной инфраструктуры.

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