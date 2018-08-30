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В Армении будет введена уголовная ответственность за предвыборные взятки


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило законопроект о внесении поправок и дополнений в Уголовный кодекс, согласно проекту в стране будет введена уголовная отвественность за дачу и получение предвыборных взяток.

«С принятием данного пакета предлагается ужесточить ответственность за предвыборные взятки. Из разряда админситративных правонарушений ответственность за предвыборные взятки будет перенесена в Уголовный кодекс, предусматривая за это не только наказание в виде штрафа, но и лишение свободы на определенный срок»,- заявил министр юстиции

Артак Зейналян, добавив, что исключением станет распространение в предвыборный период агитационных материалов с символами партий или блоков в разумных пределах.

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