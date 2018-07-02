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Борьба с коррупцией будет продолжительной, заявил премьер


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что правительство Армении ведет решительную борьбу с коррупцией, и она будет продолжительной с целью увеличения темпов развития страны.

Премьер-министр отметил об этом на встрече с участниками заседания Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции.

Никол Пашинян выразил надежду, что сотрудничество между прокуратурами СНГ расширится.

Участники встречи отметили важность обмена оперативной информацией и опытом для ведения адресной борьбы против транснациональной преступности.

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