Борьба с коррупцией будет продолжительной, заявил премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что правительство Армении ведет решительную борьбу с коррупцией, и она будет продолжительной с целью увеличения темпов развития страны.
Премьер-министр отметил об этом на встрече с участниками заседания Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции.
Никол Пашинян выразил надежду, что сотрудничество между прокуратурами СНГ расширится.
Участники встречи отметили важность обмена оперативной информацией и опытом для ведения адресной борьбы против транснациональной преступности.
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