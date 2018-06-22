Пашинян: борьба с коррупцией приняла необратимый характер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что борьба с коррупцией в Армении приняла необратимый характер.
«Коррупция – это одна из главных бед и проблем, которая не давала возможности Армении развиваться. Конечно, мы будем продолжать эту борьбу, и конечно, я уверен, что у нас будут большие результаты. Весь этот период - это триумф больших и позитивных перемен в сознании граждан. Я думаю, что этот процесс уже необратим», - сказал глава правительства в интервью телекомпании «Мир».
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