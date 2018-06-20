4 фракции обсудят изменения в Избирательном кодексе

Ереван /Медиамакс/. Четыре фракции Национального собрания Армении сформировали рабочую группу для начала обсуждений вокруг изменений в Избирательном кодексе.
«Учитывая сложившуюся в стране политическую ситуацию и исходя из необходимости политических решений, по предложению председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна, представленные в парламенте 4 фракции заявили, что готовы начать обсуждения»,- говорится в сообщении Национального собрания.
В группу будут включены по три представителя от каждой фракции.
«Республиканскую» фракцию представят Арпине Ованнисян, Давит Арутюнян и Виген Саргсян, фракцию «Царукян» – Наира Зограбян, Сергей Багратян и Геворг Петросян, фракцию «Елк» – Эдмон Марукян, Лена Назарян и Григорий Дохоян, «Дашнакцуюн» – Армен Рустамян, Спартак Сейранян и Лусине Ованнисян.
Рабочая группа заявила, что готова сотрудничать с уполномоченными представителями правительства.
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