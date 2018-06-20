459 просмотров

4 фракции обсудят изменения в Избирательном кодексе


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Четыре фракции Национального собрания Армении сформировали рабочую группу для начала обсуждений вокруг изменений в Избирательном кодексе.

«Учитывая сложившуюся в стране политическую ситуацию и исходя из необходимости политических решений, по предложению председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна, представленные в парламенте 4 фракции заявили, что готовы начать обсуждения»,- говорится в сообщении Национального собрания.

В группу будут включены по три представителя от каждой фракции. 

«Республиканскую» фракцию представят Арпине Ованнисян, Давит Арутюнян и Виген Саргсян,  фракцию «Царукян» – Наира Зограбян, Сергей Багратян и Геворг Петросян, фракцию «Елк» – Эдмон Марукян, Лена Назарян и Григорий Дохоян,  «Дашнакцуюн» – Армен Рустамян, Спартак Сейранян и Лусине Ованнисян.

Рабочая группа заявила, что готова сотрудничать с уполномоченными представителями правительства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Июнь 20, 2018 16:00
4 фракции обсудят изменения в Избирательном кодексе

Внешняя политика | Июнь 20, 2018 11:34
Мнацаканян рассказал Хану о новой программе правительства

Общество | Июнь 20, 2018 10:50
Израиль призвали не бояться угроз Турции
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe