Сменились руководителим 8 регионов Армении

Ереван /Медиамакс/. На сегодняшнем заседании правительства Армении было принято решение о назначении 8 губернаторов.
Губернатором Арагацотна назначен Ашот Симонян, губернатором Арарата – Гагик Саргсян, губернатором Котайка – Романос Петросян, губернатором Тавуша – Ваге Галумян, губернатором Ширака – Карен Саруханян, губернатором Гегаркуника – Ишхан Сагателян, губернатором Вайоц-Дзора – Арагац Сагателян, губернатором Лори – Грант Маргарян.
Губернаторы Армавира и Сюника продолжат исполнять обязанности.
Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что назначения губернаторов произведены в рамках политических договоренностей.
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