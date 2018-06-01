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Сменились руководителим 8 регионов Армении


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. На сегодняшнем заседании правительства Армении было принято решение о назначении 8 губернаторов.

Губернатором Арагацотна назначен Ашот Симонян, губернатором Арарата – Гагик Саргсян, губернатором Котайка – Романос Петросян, губернатором Тавуша – Ваге Галумян, губернатором Ширака – Карен Саруханян, губернатором Гегаркуника – Ишхан Сагателян, губернатором Вайоц-Дзора – Арагац Сагателян, губернатором Лори – Грант Маргарян.

Губернаторы Армавира и Сюника продолжат исполнять обязанности.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что назначения губернаторов произведены в рамках политических договоренностей.

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