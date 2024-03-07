4 вопроса и ответа о российских пограничниках в Армении

6 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что армянская сторона официально обратилась к Москве по вопросу прекращения присуствия российских пограничников в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Отвечаем на вопросы о службе российских пограничников в Армении.

1. На основе какого документа в Армении размещены российские пограничники?

30 сентября 1992 года в Ереване был заключен межгосударственный договор «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования».

Армения стала первой страной, с которой Россия после распада СССР заключила соглашение о совместной охране внешних границ.

2. Что входит в зону ответственности российских пограничников?

Они охраняют границы Армении с Турцией (протяженность - 345 км) и Ираном (45 км).

Пограничное управление ФСБ России Армении состоит их 4 отрядов - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

Первоначально российское пограничное объединение называлось войсковой группой «Армения» в составе Кавказского особого пограничного округа Федеральной пограничной службы (ФПС) России.

3. Предусмотрена ли договором служба российских пограничников в армянских аэропортах?

Порядок взаимодействия Армении с российскими пограничниками на воздушных пунктах пропуска в договоре не прописан.

Армянские и российские пограничники совместно несут службу только в аэропорту «Звартноц».

В аэропортах «Эребуни» (в Ереване) и «Гюмри» присутствуют только армянские пограничники.

4. Что изменилось после войны 2020 года?

4 июня 2021 года посол России в Армении Сергей Копыркин сказал, что с учетом обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана увеличен численный состав дислоцированных в республике российских погранвойск.

5 августа 2021 года минобороны Армении сообщило о размещении российских пограничников в Тавушской области (в частности, в поселке Воскепар).

Согласно недавним публикациям, российские пограничники дислоцированы и на участке армяно-азербайджанской границы у села Неркин Ханд Сюникской области.