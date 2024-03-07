4 вопроса и ответа о российских пограничниках в Армении - Mediamax.am

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4 вопроса и ответа о российских пограничниках в Армении



6 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что армянская сторона официально обратилась к Москве по вопросу прекращения присуствия российских пограничников в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Отвечаем на вопросы о службе российских пограничников в Армении.

 

1.    На основе какого документа в Армении размещены российские пограничники?

 

30 сентября 1992 года в Ереване был заключен межгосударственный договор «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования».

 

Армения стала первой страной, с которой Россия после распада СССР заключила соглашение о совместной охране внешних границ.

 

2.    Что входит в зону ответственности российских пограничников?

 

Они охраняют границы Армении с Турцией (протяженность - 345 км) и Ираном (45 км).

 

Пограничное управление ФСБ России Армении состоит их 4 отрядов - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

 

Первоначально российское пограничное объединение называлось войсковой группой «Армения» в составе Кавказского особого пограничного округа Федеральной пограничной службы (ФПС) России.

 

3.    Предусмотрена ли договором служба российских пограничников в армянских аэропортах?

 

Порядок взаимодействия Армении с российскими пограничниками на воздушных пунктах пропуска в договоре не прописан.

 

Армянские и российские пограничники совместно несут службу только в аэропорту «Звартноц».

 

В аэропортах «Эребуни» (в Ереване) и «Гюмри» присутствуют только армянские пограничники.

 

4.    Что изменилось после войны 2020 года?

 

4 июня 2021 года посол России в Армении Сергей Копыркин сказал, что с  учетом обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана увеличен численный состав дислоцированных в республике российских погранвойск.

 

5 августа 2021 года минобороны Армении сообщило о размещении российских пограничников в Тавушской области (в частности, в поселке Воскепар).

 

Согласно недавним публикациям, российские пограничники дислоцированы и на участке армяно-азербайджанской границы у села Неркин Ханд Сюникской области.

 

 

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