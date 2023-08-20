В Ереване пройдет фестиваль медиаискусства «Киберфест» - Mediamax.am

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В Ереване пройдет фестиваль медиаискусства «Киберфест»


Фото: Giuliana Cunéaz

Фото: Giuliana Cunéaz

Фото: Giuliana Cunéaz

Фото: Babi Avelino

Фото: Elena Gubanova

Фото: Lena Herzog

Фото: Lena Herzog

Фото: Lena Herzog

Фото: Mascha Danzis

Фото: Mascha Danzis

Фото: Mascha Danzis

Фото: Milena Avetisyan

Фото: Milena Avetisyan

Фото: Where Dogs Run

Фото: Samvel Saghatelian

Фото: Where Dogs Run


2-18 сентября 2023 года в Ереване пройдет 15-й международный фестиваль медиаискусства «Киберфест».

 

Ереванский «Киберфест» посвящен (анти)хрупкости человеческого и нечеловеческого тела, биологических, социальных и киберпространств, историй и сценариев будущего, а также столкновениям и взаимоотношениям с миром, находящимся в состоянии перехода. Тема этого года - уязвимость.

Фото: Giuliana Cunéaz

«Киберфест» - это видео-арт, звуковые инсталляции, перформансы, лекции и видеопрограмма от художников, инженеров и активистов со всего мира.

 

В фестивале примут участие более 60 авторов из 15 стран: Армении, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Испании, Италии, Колумбии, Мексики, Нидерландов, России, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

Фото: Where Dogs Run

Главными площадками фестиваля станут культурный центр HayArt, Институт современного искусства и Ереванский ботанический сад, который впервые в истории примет в своих оранжереях медиа- и звуковые инсталляции и объекты.

Фото: Milena Avetisyan

«Уязвимость - естественное качество человека. Парадоксально, но, возможно, именно на нем основаны самосознание и личное достоинство. Признание своей уязвимости делает нас действительно сильнее. Выражение желаний, пересмотр личных границ и задавание вопросов - это действия, которые влекут за собой определенные риски, но помогают преодолеть страх быть отвергнутым или непонятым. Они готовят нас к тому, чтобы без страха, но и без лишней надежды погрузиться в энтропию и встретиться лицом к лицу с разрушениями.

Фото: Lena Herzog

Осознавая собственную уязвимость, мы раскрываем в себе способность к эмпатии, а это то, что питает нашу этическую ответственность перед другими, обществом, окружающей средой», - отметили кураторы фестиваля Елена Губанова и Сильвия Бурини.

 

В 2022 году «Киберфест» впервые прошёл в Ереване, в культурном центре HayArt, через него прошли больше 1000 посетителей.

 

Подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте https://www.cyfest.art/.

 

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