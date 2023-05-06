США инвестируют $ 17,3 млн в медиа-сектор Армении

Ереван /Медиамакс/. США инвестирует $ 17,3 млн в медиа-сектор Армении.
Посольство США сообщило, что в марте этого года Агентство США по международному развитию подписало соглашение на сумму $ 15 млн на реализацию проекта «Медиапрограмма в Армении» с американской организацией «Интерньюс Нетворк», которая будет работать совместно с Центром медиа инициатив, Ереванским пресс-клубом и международной группой Zinc Network.
«Программа направлена на укрепление информационного пространства Армении путем повышения журналистских стандартов и качества контента, повышения конкурентоспособности и финансовой состоятельности СМИ, представляющих интерес для общественности, и создания благоприятной среды для независимых информационных потоков», - говорится в сообщении.
В свою очередь, офис общественной дипломатии посольства США объявил об инвестициях в размере $ 2,3 млн, которые будут направлены на реализацию программ по обмену журналистским опытом и формирование магистерской программы журналистского образования в Армении.
Первый компонент - проект армяно-американского профессионального взаимодействия, предназначенный для профессиональных журналистов.
Второй – программа армяно-американского университетского сотрудничества, в рамках которой в одном из вузов Армении будет создан Центр журналистского мастерства.
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