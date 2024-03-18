Алиев назвал центральную площадь Степанакерта «площадью Победы»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что назвал центральную площадь Степанакерта (площадь Возрождения) «площадью Победы».

«На протяжении долгих лет эта площадь и это здание были логовом сепаратистов. Именно на этой площади разрабатывались подлые планы против нашего народа. Именно в этом здании были даны приказы для совершения Ходжалинского геноцида. А сегодня мы стоим на этой площади. Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь площадью «Победа»», - заявил Алиев.

В поздравлении народу по случаю праздника Новруз, Ильхам Алиев заявил, что «сегодня Азербайджан – одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима».

«Она основана только и только на интересах, воле азербайджанского народа», - заявил он.