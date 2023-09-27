Более 47 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Арцаха в Армению - Mediamax.am

450 просмотров

Более 47 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Арцаха в Армению


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 47 тысяч 115 вынужденных переселенцев прибыли из Арцаха в Армению. 22 тысячи 800 человек из них прошли регистрацию, сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

Граждане, не прошедшие регистрацию, могут обратиться в территориальные центры Единой социальной службы, пункты координации и регистрации, созданные в марзах и общинах, сообщил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

 

«Очень важно, чтобы они были зарегистрированы. Это даст нам полную картину и возможность оценить их потребности для эффективной реализации предстоящих проектов. Уже введен в обращение проект, который позволит нашим соотечественникам из Нагорного Карабаха воспользоваться программой аренды квартир и гостеприимства. Мы планируем реализовать это в марзах Сюник, Вайоц Дзор и Гегаркуник. В программе будет еще один компонент: бенефициарам будут выдаваться продуктовые карточки. Не исключаем, что в ближайшее время появится и компонент компенсации коммунальных расходов», - сказал Нарек Мкртчян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 27, 2023 15:10
«США и ЕС подталкивают Армению выйти из ОДКБ», заявила Захарова

Нагорный Карабах | Сентябрь 27, 2023 14:51
Азербайджан подвердил арест Рубена Варданяна

Нагорный Карабах | Сентябрь 27, 2023 14:19
Супруга Рубена Варданяна подтвердила факт его ареста властями Азербайджана
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023