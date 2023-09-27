Более 47 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Арцаха в Армению

Ереван /Медиамакс/. 47 тысяч 115 вынужденных переселенцев прибыли из Арцаха в Армению. 22 тысячи 800 человек из них прошли регистрацию, сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

Граждане, не прошедшие регистрацию, могут обратиться в территориальные центры Единой социальной службы, пункты координации и регистрации, созданные в марзах и общинах, сообщил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

«Очень важно, чтобы они были зарегистрированы. Это даст нам полную картину и возможность оценить их потребности для эффективной реализации предстоящих проектов. Уже введен в обращение проект, который позволит нашим соотечественникам из Нагорного Карабаха воспользоваться программой аренды квартир и гостеприимства. Мы планируем реализовать это в марзах Сюник, Вайоц Дзор и Гегаркуник. В программе будет еще один компонент: бенефициарам будут выдаваться продуктовые карточки. Не исключаем, что в ближайшее время появится и компонент компенсации коммунальных расходов», - сказал Нарек Мкртчян.