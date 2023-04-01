В Арцахе прошло внеочередное заседание Совета безопасности

Ереван /Медиамакс/. Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна сегодня состоялось внеочередное расширенное заседание Совета безопасности.

Как сообщила пресс-служба аппарата президентра Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся обороны республики, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в условиях ужесточения блокады и непрекращающихся провокаций со стороны Азербайджана.

«Араик Арутюнян подчеркнул важность тесного и скоординированного сотрудничества силовых и гражданских структур, органов государственного управления и местного самоуправления в деле решения насущных и долгосрочных задач», - говорится в сообщении.