В Арцахе прошло внеочередное заседание Совета безопасности - Mediamax.am

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В Арцахе прошло внеочередное заседание Совета безопасности


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна сегодня состоялось внеочередное расширенное заседание Совета безопасности.

Как сообщила пресс-служба аппарата президентра Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся обороны республики, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в условиях ужесточения блокады и непрекращающихся провокаций со стороны Азербайджана.

 

«Араик Арутюнян подчеркнул важность тесного и скоординированного сотрудничества силовых и гражданских структур, органов государственного управления и местного самоуправления в деле решения насущных и долгосрочных задач», - говорится в сообщении.

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