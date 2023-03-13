Азербайджан предъявил претензии российским миротворцам

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан продолжает утверждать, что Армения якобы доставляет военнослужащих в Арцах по альтернативной грунтовой дороге в сопровождении российского миротворческого контингента.

«Перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, а незаконные армянские вооруженные формирования должны быть разоружены и в кратчайшие сроки выведены с нашей территории.

Командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, должно осознавать свою ответственность в этом процессе и в обязательном порядке выполнять возложенные на него обязательства», - говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.