Москва «серьезно обеспокоена ростом напряженности в зоне конфликта»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что Россия «выражает серьезную обеспокоенность ростом напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта».

«Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», - сказала Мария Захарова.

По ее словам, «любые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента должны решаться мирным путем».

«Случившееся еще раз подтверждает императивность скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г., в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора», - сказала Захарова.