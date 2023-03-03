Канцлер Германии упомянул тему самоопределения граждан Нагорного Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжающаяся война на Украине оказывает значительное влияние на Армению и Южный Кавказ.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что Олаф Шольц заявил об этом 2 марта в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Я понимаю, что это влияние особенно ощущается и на Армении. Именно поэтому очень важно, чтобы Армения и Азербайджан шаг за шагом шли к долгосрочному решению. Премьер-министр представил мне последние развития вокруг Нагорного Карабаха, мы обеспокоены нестабильностью на границе Армении и Азербайджана и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Статус-кво не может продолжаться, и необходимо найти долгосрочное решение во благо людей.

В этом контексте необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан Нагорного Карабаха. Причем все эти принципы равноценны», - сказал канцлер Германии.